Paullo | incidente sul cantiere della Sp 415 | un operaio è stato folgorato dal cavo dell' alta tensione | ricoverato in codice rosso

(Di giovedì 27 gennaio 2022) R.M. 30 anni èrinvenuto in arresto cardiocircolatorio, èrianimato sul posto ed è gravissimo: ustioni da folgorazione al braccio e al torace

Advertising

infoitinterno : PAULLO. INCIDENTE SUL LAVORO LUNGO LA SS 415, GRAVISSIMO OPERAIO FOLGORATO - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: #Incidente in un #cantiere stradale a #Paullo. Grave un #operaio folgorato su un ponteggio. - TgrRaiLombardia : #Incidente in un #cantiere stradale a #Paullo. Grave un #operaio folgorato su un ponteggio. -

Ultime Notizie dalla rete : Paullo incidente

frontale tra due auto sulla Provinciale a Tavazzano . Due persone sono rimaste ...posto sono anche arrivate tre ambulanze della Croce rossa di Lodi e della Croce bianca di Melegnano e, ...frontale tra due auto sulla Provinciale a Tavazzano . Due persone sono rimaste ...posto sono anche arrivate tre ambulanze della Croce rossa di Lodi e della Croce bianca di Melegnano e, ...Paullo (Milano) - Grave incidente sul lavoro in un cantiere stradale sulla Paullese. Un operaio di 30 anni, che stava lavorando su un ponteggio, è rimasto folgorato dopo che il braccio sollevatore di ...Un nuovo gravissimo incidente sul lavoro in questo gennaio nero in Lombardia: a Paullo un operaio di 30 anni è rimasto folgorato dopo avere urtato i cavi ...