Morte figlia Carlo Urbani, al via processo (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Morte Maddalena Urbani, si è aperto oggi a Roma davanti alla Corte d’Assise di Roma il processo nei confronti di Abdulaziz Rajab. Il pusher siriano è accusato di omicidio volontario con dolo eventuale in concorso con Kaoula El Haouzi per la Morte della 21enne, figlia del medico-eroe Carlo Urbani che per primo isolò il virus della Sars. La ragazza il 27 marzo dell’anno scorso venne trovata priva di vita proprio nell’abitazione dell’uomo, in zona Cassia a Roma. Il decesso era stato dovuto a mix di droga e farmaci. Al processo si è arrivati dopo che la Procura di Roma ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. All’udienza di oggi si sono costituiti parte civile la madre e il fratello della vittima, rappresentati dall’avvocato Giorgio ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) –Maddalena, si è aperto oggi a Roma davanti alla Corte d’Assise di Roma ilnei confronti di Abdulaziz Rajab. Il pusher siriano è accusato di omicidio volontario con dolo eventuale in concorso con Kaoula El Haouzi per ladella 21enne,del medico-eroeche per primo isolò il virus della Sars. La ragazza il 27 marzo dell’anno scorso venne trovata priva di vita proprio nell’abitazione dell’uomo, in zona Cassia a Roma. Il decesso era stato dovuto a mix di droga e farmaci. Alsi è arrivati dopo che la Procura di Roma ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. All’udienza di oggi si sono costituiti parte civile la madre e il fratello della vittima, rappresentati dall’avvocato Giorgio ...

