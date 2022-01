Minacce No vax a Sileri. Il Greg: «Serve una caccia all’uomo, spezzategli la schiena» – Il video (Di giovedì 27 gennaio 2022) «Inviateci poi registrazioni audio/video per fa divertire anche gli altri». È questo il commento che sul gruppo Telegram Basta Dittatura Ufficiale accompagna la scheda dedicata al viceministro all Salute Pierpaolo Sileri. Una scheda in cui si trovano tutti i suoi dati personali: numero di telefono, indirizzo di casa e mail. Nel messaggio si legge anche, tutto in maiuscolo: «Pierpaolo Sileri, viceministro Sanità. Me**a criminale. Sapete cosa fargli». Nello stesso gruppo erano già stati caricati dati personali e indirizzi di casa di Mario Draghi, Fabrizio Pregliasco e Matteo Bassetti. Sileri, parlando con l’agenzia stampa Agi, ha spiegato che il suo smartphone è stato riempito di messaggi: «In questo momento mi arrivano i seguenti messaggi: ‘Via aspetta una nuova Norimberga’, ‘vergognatevi’, ‘vi aspettiamo’. Inoltre mi ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) «Inviateci poi registrazioni audio/per fa divertire anche gli altri». È questo il commento che sul gruppo Telegram Basta Dittatura Ufficiale accompagna la scheda dedicata al viceministro all Salute Pierpaolo. Una scheda in cui si trovano tutti i suoi dati personali: numero di telefono, indirizzo di casa e mail. Nel messaggio si legge anche, tutto in maiuscolo: «Pierpaolo, viceministro Sanità. Me**a criminale. Sapete cosa fargli». Nello stesso gruppo erano già stati caricati dati personali e indirizzi di casa di Mario Draghi, Fabrizio Pregliasco e Matteo Bassetti., parlando con l’agenzia stampa Agi, ha spiegato che il suo smartphone è stato riempito di messaggi: «In questo momento mi arrivano i seguenti messaggi: ‘Via aspetta una nuova Norimberga’, ‘vergognatevi’, ‘vi aspettiamo’. Inoltre mi ...

