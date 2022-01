Milan, ecco Marko Lazetic: la promessa di Stankovic sulle orme di Ibrahimovic (Di giovedì 27 gennaio 2022) Marko Lazetic è nuovo giocatore del Milan, ufficializzato nella giornata di oggi dalla dirigenza rossonera. Per il giovane serbo contratto fino al 2026 e maglia numero 22. Leggi su mediagol (Di giovedì 27 gennaio 2022)è nuovo giocatore del, ufficializzato nella giornata di oggi dalla dirigenza rossonera. Per il giovane serbo contratto fino al 2026 e maglia numero 22.

Advertising

Mediagol : Milan, ecco Marko Lazetic: la promessa di Stankovic sulle orme di Ibrahimovic - Zoroback_023 : @albizup @Lucaa_0101 Il proprietario del Milan invece per come la vedo io lo deve alla storia del club, provare o a… - infoitsport : Mercato Milan – Kulusevski, la Juventus spara alto: ecco la cifra richiesta - Eros70183028 : @GennaroSpinaa @tcarapezza @Zoroback_023 Ecco uno sport dove le scorciatoie non esistono poi il Milan è una cosa viscerale - infoitsport : Milan, escluse lesioni per Kessié: ecco quando rientra. Il derby con l’Inter… -