Memoria | Celli | ricordare perchè orrori non si ripetano più

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – “Il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz e svelarono al mondo intero l’orrore della Shoah, le deportazioni, la prigionia e la morte nei lager nazisti di milioni di persone.” “La Giornata dellaci ricorda ciò che è stato e il dovere morale di non dimenticare, affinché queglinon simai più! Roma Capitale ricorda il #Giornodellacon oltre 60 appuntamenti in tutta la città”. Così in un post su Facebook Svetlana, presidente dell’Assemblea Capitolina. Al link tutte le informazioni sugli eventi: https://culture.roma.it/manifestazione/-genera-futuro-2022/ ?fbclid=IwAR2 kg8vokfXNjM2BVSr0wFB34iy3YahmtoQEOaSvbx0geibQezXek5J Bpg (Agenzia Dire)