LIVE – Swiatek-Collins 4-6 1-6, semifinale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Iga Swiatek e Danielle Collins, valevole per le semifinali degli Australian Open 2022. La giovane polacca approccerà al match da favorita, considerando la sua esperienza in tornei Slam, sebbene il suo rendimento a Melbourne sia stato altalenante; Swiatek, infatti, ha vinto soltanto a fatica e in rimonta contro avversarie meno quotate come Sorana Cirstea e Kaia Kanepi. Collins ha invece sorpreso il pubblico del tennis internazionale superando avversarie del calibro di Ana Konjuh ed Elise Mertens, non lasciando inoltre scampo ad Alizé Cornet durante l’ultimo turno. Americana sfavorita, ma assolutamente candidata per un posto in finale: tutto dipenderà dalla determinazione delle due ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ile latestuale del confronto tra Igae Danielle, valevole per le semifinali degli. La giovane polacca approccerà al match da favorita, considerando la sua esperienza in tornei Slam, sebbene il suo rendimento a Melbourne sia stato altalenante;, infatti, ha vinto soltanto a fatica e in rimonta contro avversarie meno quotate come Sorana Cirstea e Kaia Kanepi.ha invece sorpreso il pubblico del tennis internazionale superando avversarie del calibro di Ana Konjuh ed Elise Mertens, non lasciando inoltre scampo ad Alizé Cornet durante l’ultimo turno. Americana sfavorita, ma assolutamente candidata per un posto in finale: tutto dipenderà dalla determinazione delle due ...

