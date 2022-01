Inter-Milan | Dzeko | “Derby? Lo scudetto si vince con le piccole”

Advertising

tvdellosport : Tra poco a #Sportitaliamercato: ??#Inter, che risposta! Il giorno di Gosens: e davanti arriva Caicedo ??#Juve, ora l… - Gazzetta_it : Milan, Ibra 'vede' il derby: l'infiammazione non è grave, filtra ottimismo - Gazzetta_it : Il lavoro di Ibra e Tomori, il dubbio Kessie e i quattro azzurri: così Pioli aspetta l’Inter #intermilan - internewsit : Inter-Milan, prosegue la preparazione dei rossoneri per il derby - - lunaticdeb : RT @InteristaLota: Un minuto di Mauro Fuma #Gosens #Vlahovic #Inter #Juve #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

... data in cui al momento è previsto il rientro dei tre sudamericani in Italia, esattamente a 48 ore dalla sfida scudetto contro il. DITA INCROCIATE ? La speranza di Inzaghi è legata alla diffida ...... ha chiesto ai suoi lettori con un sondaggio quale colpo ildovrebbe mettere a segno tra gennaio e giugno per rispondere ai movimenti die Juventus. Calciomercato, i tifosi ...Il difensore slovacco vede il proprio contratto in scadenza nel giugno del 2023 e a breve potrebbero iniziare i discorsi con la società ...Sugli spalti e a volte in campo se ne sentono di tutti i colori, ma la violenza verbale contro i calciatori – che siano professionisti o non – adesso ha anche nuove valvole di sfogo: i social. Sono 11 ...