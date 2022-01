Good Witch 8 stagione non ci sarà! (Di giovedì 27 gennaio 2022) La notizia è confermata: Good Witch 8 stagione non ci sarà. La serie tv con Catherine Bell si ferma dopo sette stagioni e tanti speciali. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 27 gennaio 2022) La notizia è confermata:non ci sarà. La serie tv con Catherine Bell si ferma dopo sette stagioni e tanti speciali. Tvserial.it.

Ultime Notizie dalla rete : Good Witch Ascolti Tv di ieri 24 gennaio 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio Su Rai2 Ore 14 conquista 810.000 spettatori con il 5.5%, Detto Fatto incolla 607.000 spettatori con il 4.8% e Good Witch interessa 352.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 I Simpson ha ...

Rai: variazioni programmi tv di oggi, 25 gennaio ...50 I Lunatici 01:45 Protestantesimo Dio, tu e le Rose Non andranno in onda i programmi " Ore 14 ", " Detto Fatto " delle ore 15:15, i previsti episodi dei Telefilm Good Witch delle 17:15, Blue Blood ...

Rai: variazioni programmi tv di domani (Adnkronos) - Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani: RAI 1 Nessuna variazione RAI2 13:25 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2021/22 Slalom Gigante Femminile (2^ manche) 14:30 Speciale TG2 dedic ...

