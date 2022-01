Genova: controlli per viabilità e Green pass, aumentano le aggressioni ai vigili (Di giovedì 27 gennaio 2022) Marassi, tre agenti all'ospedale per aver redarguito un ventenne. Altri episodi a Principe, San Fruttuoso e Sestri Ponente Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 27 gennaio 2022) Marassi, tre agenti all'ospedale per aver redarguito un ventenne. Altri episodi a Principe, San Fruttuoso e Sestri Ponente

Ultime Notizie dalla rete : Genova controlli Savona, la Guardia di Finanza sanziona 300 persone percettori indebiti per reddito di cittadinanza Militari del Comando Provinciale di Savona, nell'ambito dei controlli nei confronti dei soggetti percettori dei "Bonus Spesa Covid - 19", hanno scoperto 299 ...Il Policlinico San Martino di Genova, ha ...

Automobilista tenta la fuga e trascina vigile per 20 metri Momenti di paura a Rapallo, in provincia di Genova, dove un'automobilista ha trascinato per una ventina di metri con il suo suv un agente della ... fatto resistenza ai controlli con violenza e, superato ...

Controlli per viabilità e Green pass, aumentano le aggressioni ai vigili Il Secolo XIX Ponte Genova: pm, Aspi e Spea sapevano che era 'malato' Hanno iniziato a parlare i pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno nel corso dell'udienza preliminare nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 morti). (A ...

Controlli mascherine e green pass, 27 multe a Genova GENOVA - Proseguono i controlli su mascherine e green pass a Genova da parte della polizia locale. Le ultime restrizioni riguardano l'obbligo di green pass base, ottenibile tramite tampone o una dose ...

