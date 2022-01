Fumata nera anche al quarto scrutinio Letta | Uscire dalla logica vincitori e vinti

(Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI -alper l'elezione del Capo dello Stato. La situazione non si sblocca. La somma di schede bi, nulle, astensioni e voti a singoli candidati, lette con grande rapidità dal presidente della Camera, Roberto fico, rendono impossibile il raggiungimento del quorum a quota 505. Si passa dunque al quintoprevisto per la giornata di venerdì.

Anche la quarta votazione è andata a vuoto. Ma l'auspicio è che labianca possa essere davvero a un passo. Da oggi il quorum scende a 505 e in linea teorica dovrebbe essere più facile eleggere il prossimo presidente della Repubblica. Nella pratica però così ...Quirinale:anche al quarto scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato. La somma di schede bianche, nulle, astensioni e voti a singoli candidati rendono impossibile il raggiungimento del quorum a ...E' ancora fumata nera, la quarta, nella votazione per eleggere il capo dello Stato. Lo scrutinio ha fatto registrare 166 voti per il presidente uscente, Sergio Mattarella (ieri si era fermato a 125).Preferenze anche per il magistrato Nino Di Matteo. Il centrodestra si astiene, si susseguono gli incontri tra i leader dei partiti ...