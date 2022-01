Fisco | tributaristi | semplificazione al centro delle nostre proposte

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Labitalia) - Intervistato da Angelica Bianco sul quotidiano La Discussione, il presidente dell'Istituto nazionale(Int), Riccardo Alemanno, ha indicato lein tema diche saranno presentate al legislatore: “Nel corso degli anni, come Istituto nazionale, abbiamo fornito indicazioni e presentatodial legislatore ed attualmente, un poll di nostri esperti, sta predisponendo una serie di possibili interventi su varie tematiche, dalle cartelle esattoriali alle compensazioni dei crediti fiscali, dalla soppressione di taluni adempimenti all'implementazioni dei soggetti obbligati all'utilizzo della fatturazione elettronica". "Riteniamo - spiega - che la digitalizzazione in ambito tributario ed i milioni ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fisco tributaristi

Il Tempo

Tornando alle semplificazioni, come presidente dell'Istituto Nazionaleha delle proposte da sottoporre al legislatore? Nel corso degli anni, come Istituto Nazionale, abbiamo ......è alle ultime battute - consulenti del lavoro eAncot e Int); ottenere la dispensa con relazioni e slide riassuntive in formato digitale; se non ancora abbonati consultare NT+fino ...Roma, 27 gen. (Labitalia) - Intervistato da Angelica Bianco sul quotidiano La Discussione, il presidente dell'Istituto nazionale tributaristi (Int), ...L'Ancot ha organizzato il 20 gennaio, in collaborazione con la Fondazione «Dino Agostini» e Ancot Service, il quarto Forum fisco, per analizzare le disposizioni fiscali della legge di bilancio 2022. L ...