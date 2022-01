Dzeko: “All’Inter per vincere, Supercoppa emozionante. Conte? Mi voleva fortemente, Inzaghi è un compagno di squadra” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Edin Dzeko racconta i suoi primi mesi All’Inter al Corriere della Sera L’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko si è raccontato in un’intervista concessa al Corriere della Sera. Tanti gli argomenti toccati, dal suo arrivo in estate, al corteggiamento di Conte nelle passate stagioni alla vittoria della Supercoppa Italiana e al rapporto con Simone Inzaghi. Ecco le sue parole. Alla ripresa il derby. Vi sentite favoriti? La vera rivale per lo scudetto è il Milan, il Napoli o chi?Siamo primi e vogliamo restarci fino alla fine. A inizio stagione si diceva Milan e Napoli, non si parlava tanto dell’Inter. Le grandi sfide le vuoi vincere, ma se perdi contro le piccole pesa di più. Se vinci il derby sei un pezzo avanti, però i punti scudetto li fai nelle partite con le piccole ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Edinracconta i suoi primi mesial Corriere della Sera L’attaccante dell’Inter, Edinsi è raccontato in un’intervista concessa al Corriere della Sera. Tanti gli argomenti toccati, dal suo arrivo in estate, al corteggiamento dinelle passate stagioni alla vittoria dellaItaliana e al rapporto con Simone. Ecco le sue parole. Alla ripresa il derby. Vi sentite favoriti? La vera rivale per lo scudetto è il Milan, il Napoli o chi?Siamo primi e vogliamo restarci fino alla fine. A inizio stagione si diceva Milan e Napoli, non si parlava tanto dell’Inter. Le grandi sfide le vuoi, ma se perdi contro le piccole pesa di più. Se vinci il derby sei un pezzo avanti, però i punti scudetto li fai nelle partite con le piccole ...

Advertising

SpazioInter : Dzeko rivela: 'Dovevo venire all'Inter tempo fa', avete sentito? - - imepicbrozo77 : RT @cmdotcom: #Dzeko : 'Mai pensato a Lukaku, l'avessi fatto non sarei all' #Inter . Conte mi voleva già al Chelsea, su Inzaghi e lo scudet… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Dzeko 'All'Inter per vincere, il gol non è un'ossessione' - ilducadi : RT @cmdotcom: #Dzeko : 'Mai pensato a Lukaku, l'avessi fatto non sarei all' #Inter . Conte mi voleva già al Chelsea, su Inzaghi e lo scudet… - Bubu_Inter : RT @cmdotcom: #Dzeko : 'Mai pensato a Lukaku, l'avessi fatto non sarei all' #Inter . Conte mi voleva già al Chelsea, su Inzaghi e lo scudet… -