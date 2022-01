De Laurentiis: “Prima assemblea di lega senza traumi” Poi la stoccata al governo – VIDEO (Di giovedì 27 gennaio 2022) Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’assemblea di lega tenutasi oggi a Milano. I presidenti di serie A durante l’assemblea di lega tenutosi oggi a Milano sono tornati a bussare alla porta del governo e la richiesta è chiara: stadi aperti al 100% senza limitazioni legate alla capienza. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Presidente di lega Paolo Dal Pino parlerà con l’amministrazione Draghi per trovare una soluzione; una data ipotetica per le riaperture totali potrebbe essere la metà di febbraio. Aurelio De Laurentiis , presidente del calcio Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’uscita degli uffici della lega soffermandosi sulle restrizioni governative in ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 27 gennaio 2022) Aurelio Deha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’ditenutasi oggi a Milano. I presidenti di serie A durante l’ditenutosi oggi a Milano sono tornati a bussare alla porta dele la richiesta è chiara: stadi aperti al 100%limitazionite alla capienza. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Presidente diPaolo Dal Pino parlerà con l’amministrazione Draghi per trovare una soluzione; una data ipotetica per le riaperture totali potrebbe essere la metà di febbraio. Aurelio De, presidente del calcio Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’uscita degli uffici dellasoffermandosi sulle restrizioni governative in ...

