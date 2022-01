Dalla Swinging London al Bloody Sunday negli scatti di Gian Butturini

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Dal 27 gennaio al 6 marzo 2022, STILL Fotografia a Milano (via Zamenhof 11) rende omaggio a(1935-2006), uno dei fotoreporter italiani più originali e apprezzati a livello internazionale. La rassegna, curata da Gigliola Foschi e Stefano Piantini, promossa dall’Associazione, presenta cinquanta fotografie, tratte da due suoi lavori e suoi libri più famosi –bye Dall’Irlanda dopoderry – che raccontano, da un lato, le contraddizioni di Londra alla fine degli anni sessanta, nel periodo passato alla storia come quello della, quando cioè la capitale inglese era diventata un crogiuolo di nuove tendenze legate alla moda, alla musica, all’arte e alla ...