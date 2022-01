Covid, quasi tutta l'Ue in rosso scuro. La nuova mappa Ecdc sulla diffusione dei contagi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un' Europa mai così scura. La nuova mappa del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie sulla diffusione del Covid resa nota oggi conta 207 regioni in rosso scuro sulle 211 in ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un' Europa mai così scura. Ladel Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattiedelresa nota oggi conta 207 regioni insulle 211 in ...

Advertising

SkyTG24 : Miocardite da vaccino, lo studio: rischio raro e quasi mai grave per i giovani - VeneziaFC_IT : Avevamo promesso di giocare a Milano senza paura o scuse, nonostante le tante assenze da Covid. La prestazione di s… - MediasetTgcom24 : Covid, l'Irlanda elimina quasi tutte le restrizioni #irlanda - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: Qualcuno avvisi i Presidenti Regione 'Mappa Ecdc Italia e quasi tutta Europa in rosso scuro E’ un continente a livello… - RadioGoldAl : Mappa covid Ecdc: quasi tutta Europa in rosso scuro tranne -