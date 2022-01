?eferin | «No a superleghe egoiste e no a proposte stravaganti sulla Coppa del Mondo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 gennaio 2022) È la stessa Uefa, con una nota ufficiale, a informare del contributo che l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa ha dato rispetto ai temi alla base di una crescita positiva del movimento calcistico con la Risoluzione “Football governance: business and values”. Commentando la Risoluzione dell’Apce, che sostiene espressamente le tesi della Uefa stessa, è stato il presidente ?a rilasciare, ai canali ufficiali, queste dichiarazioni: «Le istituzioni europee e il calcio europeo – così come il movimento sportivo europeo – sono saldamente compatti sui nostri valori e sul modello basatosolidarietà. Non c’è spazio per interpretazioni o negoziazioni. È ‘No’ allee ‘No’ alledel ...