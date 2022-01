Canone Rai, se hai una “TV” così puoi non pagarlo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Canone Rai è sicuramente tra i balzelli che gli italiani amano meno ma ci sono alcune tipologie di schermi per i quali non è dovuto Sappiamo ormai che il Canone RAI è obbligatorio per chiunque possiede una TV e la definizione di cosa si intende per TV è stato chiarito anche con due note L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 28 gennaio 2022) IlRai è sicuramente tra i balzelli che gli italiani amano meno ma ci sono alcune tipologie di schermi per i quali non è dovuto Sappiamo ormai che ilRAI è obbligatorio per chiunque possiede una TV e la definizione di cosa si intende per TV è stato chiarito anche con due note L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Canone_Inverso_ : RT @solagimma1: @a_meluzzi @YouTube Mamma Rai Conferma - faI3na : l’eredità tema festival di sanremo diomio grazie rai, grazie per tutto, il canone finalmente serve a qualcosa - donpi73 : Che pesantezza e che parzialità indecente #MassimoFranco anche stasera a @PostTg2 ...e pagare il #canone #rai per q… - infoiteconomia : Canone Rai, ottenere l’esenzione con Legge 104 è possibile? La risposta non è scontata - Graroar : Domanda: Come funziona il pagamento del canone RAI? Perché da quello che sapevo doveva essere pagato in 10 rate me… -