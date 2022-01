Calcio, Uefa aderisce a Race to Zero. Ceferin: “Cambiamento climatico grande minaccia” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Anche l’Uefa e tutto il Calcio europeo si schierano insieme all’Onu nella campagna Race to Zero, che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio per combattere i cambiamenti climatici e proteggere l’ambiente. Su questo tema si è espresso con toni chiari il presidente del massimo organismo calcistico europeo, Aleksander Ceferin: “Abbiamo assistito a inondazioni e altri catastrofi che hanno distrutto infrastrutture di tutto il mondo, è la dimostrazione di come il Cambiamento climatico sia una grande minaccia per tutta la società – ha spiegato – Il Calcio può svolgere un ruolo importante verso la transizione di un’economia verde che è ormai imperativa, possiamo attuare nuovi standard e avviare ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Anche l’e tutto ileuropeo si schierano insieme all’Onu nella campagnato, che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio per combattere i cambiamenti climatici e proteggere l’ambiente. Su questo tema si è espresso con toni chiari il presidente del massimo organismo calcistico europeo, Aleksander: “Abbiamo assistito a inondazioni e altri catastrofi che hanno distrutto infrastrutture di tutto il mondo, è la dimostrazione di come ilsia unaper tutta la società – ha spiegato – Ilpuò svolgere un ruolo importante verso la transizione di un’economia verde che è ormai imperativa, possiamo attuare nuovi standard e avviare ...

