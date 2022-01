Banche: in zone rosse e arancione solo su appuntamento (Di giovedì 27 gennaio 2022) Abi e Sindacati hanno stabilito "che, fino al 28 febbraio, nelle zone "rosse" e "arancioni" l'accesso della clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento, fermo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Abi e Sindacati hanno stabilito "che, fino al 28 febbraio, nelle" e "arancioni" l'accesso della clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con, fermo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Banche, in zone rosse e arancioni solo su appuntamento. Lo prevede l'accordo Abi-sindacati sul green pass #ANSA - telodogratis : Banche: in zone rosse e arancioni solo su appuntamento - BluvolleyPadova : RT @Agenzia_Ansa: Banche, in zone rosse e arancioni solo su appuntamento. Lo prevede l'accordo Abi-sindacati sul green pass #ANSA https://t… - disagioscout : RT @Agenzia_Ansa: Banche, in zone rosse e arancioni solo su appuntamento. Lo prevede l'accordo Abi-sindacati sul green pass #ANSA https://t… - Emilia20765619 : RT @Agenzia_Ansa: Banche, in zone rosse e arancioni solo su appuntamento. Lo prevede l'accordo Abi-sindacati sul green pass #ANSA https://t… -