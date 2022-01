Australian Open 2022: Collins raggiunge Barty in finale, Swiatek sconfitta in due set (Di giovedì 27 gennaio 2022) E’ Danielle Collins la seconda finalista degli Australian Open 2022. L’americana ha superato agevolmente in due set la grande favorita Iga Swiatek (6-4 6-1), vittoria che gli ha permesso, oltre che a portarsi a casa la sua prima finale Slam, di entrare nella top-10 del ranking Wta. Partita incredibile di Collins, chiusa in un ora e venti minuti circa con un secondo set dominato. E ora appuntamento a sabato per la finale contro la numero uno al mondo Asheligh Barty. TABELLONE MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV LA PARTITA – Primo set ad alti e bassi per Collins, che parte a tutta conquistando due break nel primo e nel terzo game e allungando sul 4-0. ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) E’ Daniellela seconda finalista degli. L’americana ha superato agevolmente in due set la grande favorita Iga(6-4 6-1), vittoria che gli ha permesso, oltre che a portarsi a casa la sua primaSlam, di entrare nella top-10 del ranking Wta. Partita incredibile di, chiusa in un ora e venti minuti circa con un secondo set dominato. E ora appuntamento a sabato per lacontro la numero uno al mondo Asheligh. TABELLONE MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV LA PARTITA – Primo set ad alti e bassi per, che parte a tutta conquistando due break nel primo e nel terzo game e allungando sul 4-0. ...

