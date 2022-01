Atletico Madrid | colpo sulla fascia | fatta per Daniel Wass

(Di giovedì 27 gennaio 2022) L’ufficializza unin questi ultimi giorni di mercato. E’per l’esterno daneseè un nuovo giocatore dell’. Il comunicato ufficiale del club. NOTA – «L’Atléticoha raggiunto un accordo con il Valencia per il trasferimento di. Il calciatore, nato a Gladsaxe (Danimarca, 31 maggio 1989), firma per il resto della stagione e per la prossima». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LUDfemenino : 77'| 2-3 | ¡Gio Gio Gio Gio Gio Gio Gio Gio Gioooooooooooooooooooooooo! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO… - tcm24com : Colpo dell'Atletico Madrid, ufficiale Wass #Wass #Valencia #AtleticoMadrid - tweetcalcistici : ????Daniel Wass è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid ???? - CalcioPillole : #AtleticoMadrid, colpo Daniel #Wass. Accordo fino al giugno 2023. - CalcioNews24 : #AtleticoMadrid, è fatta per l'acquisto di #Wass ? -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

Il centravanti spagnolo vorrebbe raggiungere Xavi a Barcellona, ma l'operazione che coinvolge anche l'(proprietario del cartellino) va ancora definito. Senza dimenticare che i ...... il Barcellona virerebbe su Pierre - Emerick Aubameyang , 32 attaccante gabonese dell' Arsenal , nel caso non riuscisse ad arrivare ad Alvaro Morata, in prestito alla Juventus dall 'È il Vlahovic-day. L'agente del serbo, Darko Ristic, è partito stamane da Belgrado per incontrare la Juventus, rappresentata dall'ad Arrivabene e dal dg ...Secondo la stampa spagnola Juanma Lopez non ha abbandonato la speranza che il centravanti possa trasferirsi al Barcellona, ma Allegri non vuole far partire Alvaro ...