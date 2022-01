Amici 21, Dario scoppia in lacrime: “Non voglio deludere i miei genitori” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dario SCHIRONE PENSA AI genitori: LE INSICUREZZE DURANTE IL SUO PERCORSO NELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI Uno dei ballerini di Amici 21, Dario Schirone, scoppia in lacrime in casetta. I suoi compagni e la sua fidanzata Sissi cercano di consolarlo. LEGGI ANCHE Salta la puntata di domenica: “Il virus sbarca ad ‘Amici’” Nella puntata del daytime di Amici 21 andata in onda giovedì 27 Gennaio su Canale 5, uno dei momenti che viene mostrato riguarda proprio uno dei ballerini di Veronica Peparini, vale a dire, Dario Schirone. Il giovanissimo ballerino di soli 17 anni, è infatti uno dei preferiti del programma televisivo. Uno dei ballerini all’occhiello della sua maestra che già conosceva fuori dal talent di Maria De Filippi. Settimane fa ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 27 gennaio 2022)SCHIRONE PENSA AI: LE INSICUREZZE DURANTE IL SUO PERCORSO NELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI Uno dei ballerini di21,Schirone,inin casetta. I suoi compagni e la sua fidanzata Sissi cercano di consolarlo. LEGGI ANCHE Salta la puntata di domenica: “Il virus sbarca ad ‘’” Nella puntata del daytime di21 andata in onda giovedì 27 Gennaio su Canale 5, uno dei momenti che viene mostrato riguarda proprio uno dei ballerini di Veronica Peparini, vale a dire,Schirone. Il giovanissimo ballerino di soli 17 anni, è infatti uno dei preferiti del programma televisivo. Uno dei ballerini all’occhiello della sua maestra che già conosceva fuori dal talent di Maria De Filippi. Settimane fa ...

