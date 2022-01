(Di giovedì 27 gennaio 2022) Da unamolto antica enasce una nuova chiamata: la ragazza coinvolta nell’avvenimento risponde con decisione e così nasce una grande venerazione alla Madonna del Pilar. La Vergine sembrò staccarsi dal quadro, e le andò incontrò, stringendole le mani in maniera amorevole e raccomandarla di non smettere mai di esserle devota. LaL'articolo 365con: 27Ladi unaproviene da La Luce di

Advertising

zazoomblog : 365 giorni con Maria: 27 gennaio 2022 La scoperta di una devozione potente - #giorni #Maria: #gennaio #scoperta - KattInForma : 365 giorni con Maria: 27 gennaio 2022 | La scoperta di una devozione potente - emmasanto : * 365 giorni * / 27 parola del giorno: memoria film del giorno: train de vie [radu mihaileanu] canzone del giorno… - drewseyess : RT @JDBITALIANCREW: Mancano ufficialmente 365 giorni alla prima data del #JusticeWorldTour in Italia ?????? - Etrurianews : Podcast della Regione Lazio raccontato dai sopravvissuti ROMA - 'Presidiare ogni spazio della società, comprese le… -

Ultime Notizie dalla rete : 365 giorni

Paolo Gianlorenzo

Dopo avervi parlato del 2021 da record di Intel , anche Samsung ha pubblicato i suoi risultati finanziari sia del quarto trimestre dell'anno solare 2021 che degli ultimi. Come Intel, anche il produttore coreano ha fatto registrare un'annata da record, migliorando le proprie performance finanziarie sotto quasi ogni aspetto. In particolare, Samsung ha ...Podcast della Regione Lazio raccontato dai sopravvissuti ROMA - 'Presidiare ogni spazio della società, comprese le piazze virtuali, e riempirlo con la sostanza umana, il dolore, il vuoto ...La Regione Lazio lancia un nuovo portale e un podcast, destinato in particolare alle nuove generazioni. Su memoria.lazio.it teniamo vivo il ricordo dei testimoni della Shoah “Presidiare ogni spazio de ...Roma, 27 gen. (askanews) - "Esserci sempre, 365 giorni all'anno, per tenere vivo il valore della Memoria". Così sui social il presidente della regione Lazio ed esponente del Pd, Nicola Zingaretti. "Pr ...