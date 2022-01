Udinese, Deulofeu può partire: il Marsiglia fa sul serio per lo spagnolo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Calciomercato Udinese: le recenti prestazioni di Deulofeu avrebbero portato su di lui i riflettori del Marsiglia. La situazione Gerard Deulofeu potrebbe lasciare l’Udinese già in questa finestra di calciomercato. Lo spagnolo ha segnato sei gol in questo campionato, con delle prestazioni che non sarebbero passate inosservate. E su di lui, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe l’interesse del Marsiglia. L’Udinese non chiude alla cessione, ma valuta Deulofeu 20-25 milioni. Se il club francese dovesse presentarsi entro lunedì con quella cifra, allora si comincerà a trattare e i bianconeri potrebbero lasciarlo partire. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Calciomercato: le recenti prestazioni diavrebbero portato su di lui i riflettori del. La situazione Gerardpotrebbe lasciare l’già in questa finestra di calciomercato. Loha segnato sei gol in questo campionato, con delle prestazioni che non sarebbero passate inosservate. E su di lui, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe l’interesse del. L’non chiude alla cessione, ma valuta20-25 milioni. Se il club francese dovesse presentarsi entro lunedì con quella cifra, allora si comincerà a trattare e i bianconeri potrebbero lasciarlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

