Udienza Generale 26 gennaio, Papa Francesco: “Mai condannare un figlio” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel corso dell’Udienza Generale di mercoledì 26 gennaio, Papa Francesco incentra la sua catechesi sul rapporto d’amore genitori-figli; il Santo Padre si rivolge a tutti i padri e le madri ed esorta a perdonare, ad ascoltare a rispettare le attitudini dei figli ed amarli. Anche quando hanno commesso sbagli, persino i più gravi, anche quando il loro orientamento sessuale è diverso da quello che si credeva, anche quando commettono una “ragazzata”, il Pontefice chiede di non “condannare un figlio“, mai. Ed è partendo dalla figura di San Giuseppe e dal suo rapporto con Gesù che il Papa accende questa riflessione che si basa sull’amore. Il messaggio centrale dell’Udienza Generale Dio parla a Giuseppe nei sogni ed è sul ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel corso dell’di mercoledì 26incentra la sua catechesi sul rapporto d’amore genitori-figli; il Santo Padre si rivolge a tutti i padri e le madri ed esorta a perdonare, ad ascoltare a rispettare le attitudini dei figli ed amarli. Anche quando hanno commesso sbagli, persino i più gravi, anche quando il loro orientamento sessuale è diverso da quello che si credeva, anche quando commettono una “ragazzata”, il Pontefice chiede di non “un“, mai. Ed è partendo dalla figura di San Giuseppe e dal suo rapporto con Gesù che ilaccende questa riflessione che si basa sull’amore. Il messaggio centrale dell’Dio parla a Giuseppe nei sogni ed è sul ...

