Uccide quattro familiari dopo una lite, poi si suicida in strada (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Prima le urla, poi gli spari. quattro uomini sono stati assassinati in un'abitazione di via Riesi a Licata, cittadina in provincia di Agrigento. A quanto pare, ma le informazioni sono ancora molto frammentarie, vi sarebbe stata una lite in... Leggi su europa.today (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Prima le urla, poi gli spari.uomini sono stati assassinati in un'abitazione di via Riesi a Licata, cittadina in provincia di Agrigento. A quanto pare, ma le informazioni sono ancora molto frammentarie, vi sarebbe stata unain...

Advertising

zazoomblog : Licata uccide quattro familiari poi si toglie la vita. Tra le vittime due ragazzini di 15 e 11 anni - #Licata… - andremaggio : RT @Today_it: Uccide quattro familiari dopo una lite, poi si suicida in strada - Today_it : Uccide quattro familiari dopo una lite, poi si suicida in strada - simonamancini24 : RT @repubblica: Licata (Agrigento), uccide quattro persone al culmine di una lite familiare e poi si toglie la vita. Tra le vittime due rag… - comunicalonews : Salgono a cinque le vittime a Licata dopo una lite in famiglia. Come apprende l'Adnkronos l'assassino dopo avere uc… -