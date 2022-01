Trofeo Calvia 2022 | nella prima corsa del Challenge Mallorca si impone in solitaria Brandon McNulty

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si infiamma la stagione del ciclismo con ildiche va ad aprire praticamente l’annata in Spagna. Laè stato il, di 154,7 chilometri con partenza da Peguera ed arrivo in quel di Palmanova. Ad imporsi con uno spettacolare assolo è stato lo statunitensemolto mossa come percorso che ha visto tre uomini al comandofase: Mirco Maestri (EOLO-Kometa), James Piccoli (Israel – Premier Tech) e Pablo Alonso (Electro Hiper Europa – Caldas). Successivamente è esploso il gruppo a circa 70 chilometri dal traguardo. Dal plotone si è mosso molto incisivamente(UAE Team Emirates) che in ...

E per tornare al successo, Brandon McNulty ha fatto un numero: 65 chilometri di fuga e successo in solitaria nella prima prova della Challenge Maiorca, 155 km e traguardo a Palmanova (). ...Domani la Challenge Mallorca 2022 procede con il Port d'Alcúdia, 173 km con partenza e arrivo a Port d'Alcúdia e nel finale la salita di Coll de Sa Batalla (9 km di ascesa, vetta ai - 37) che ...