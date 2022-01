Speranza: "Da febbraio basterà il green pass per gli arrivi dall'Ue" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che proroga le misure per gli arrivi dall'estero. Per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell'Unione Europea sara' sufficiente il green pass. Nella stessa ordinanza vengono inoltre prorogate ed estese le misure relative ai corridoi turistici che riguarderanno anche ulteriori destinazioni. Le ulteriori destinazioni dei corridoi turistici sono: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese. Leggi su agi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - Il ministro della Salute, Roberto, ha firmato una nuova ordinanza che proroga le misure per gli'estero. Per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell'Unione Europea sara' sufficiente il. Nella stessa ordinanza vengono inoltre prorogate ed estese le misure relative ai corridoi turistici che riguarderanno anche ulteriori destinazioni. Le ulteriori destinazioni dei corridoi turistici sono: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese.

