Soleil Sorge vuole abbandonare il GF Vip?

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le parole diSono ormai mesi chesta facendo discutere l’Italia intera. Come sappiamo infatti il triangolo formato dall’ex corteggiatrice, da Alex Belli e da Delia Duran ha appassionato migliaia di telespettatori, che ancora oggi si chiedono cosa accadrà in seguito tra i tre protagonisti del Grande Fratello6. Solo L'articolo proviene da Novella 2000.

... contornata dalla presenza centrale di. Tra l'attore e l'ex protagonista di Uomini e Donne è nata una complicità appassionata e passionale tra le mura di Cinecittà, mandando in crisi il ...Katia Ricciarelli vs Alex Belli "ma cosa vuol dire amore libero?"/ "Sta dando degli imbecilli a tutti..." Eva Grimaldi ha poi rivelato di tifare per, che reputa una ragazza intelligente:...Soleil Sorge pensa di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6 per motivi di salute: ecco che cosa sta succedendo ...Il triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge continua a tenere banco all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel loft di Cinecittà i colpi di scena ...