Sileri alla giornalista e ai docenti no vax su La7 | “Siete contro il green pass però per farvi vedere in tv lo avete Vi renderemo la vita difficile”

Scontro in tre atti a "Dimartedì" (La7) tra il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, e, dalla stessa trincea no green pass e vaccino-scettica, la giornalista Manuela Iatì, il docente universitario di Statistica Matematica Paolo Gibilisco e il filosofo Andrea Zhok. Gibilisco espone le sue tesi, suscitando la replica immediata del sottosegretario: "Sapete cosa mi fa sorridere? È che tutti questi criticano il green pass, ma intanto per venire in tv e per farsi vedere si fanno il tampone ed esibiscono il green pass. Ma statevene a casa. Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile, come già stiamo facendo"

