Scherma, spada e sciabola azzurra in pedana nel week end tra Doha e Plovdiv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si avvicina un week end intenso per la Scherma azzurra. Tra Doha e Plovdiv, tanti gli italiani pronti a competere. Solo gara individuale per spadisti e spadiste del ct Dario Chiadò a Doha per il GP FIE, mentre per la sciabola femminile guidata dal responsabile d'arma Luigi Tarantino è in programma il doppio appuntamento individuale e a squadre a Plovdiv per la nuova tappa di Coppa del Mondo. Fra convocati e autorizzati l'Italia della spada marcia verso il Qatar con 24 suoi portacolori. Saliranno in pedana nella gara degli uomini il numero 4 del ranking mondiale Andrea Santarelli, già sul terzo gradino del podio nella tappa d'esodio stagionale in Coppa del Mondo a Berna, Enrico Garozzo, Gabriele Cimini, Gianpaolo ...

