Rovesciate, gol e dribbling: guarda le prodezze di Vlahovic a 10 anni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La stoffa del campione. Già da bambino Dusan Vlahovic mostrava un talento enorme. In questo video ecco l'attaccante della Fiorentina (promesso sposo della Juventus nel calciomercato di gennaio) all'... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La stoffa del campione. Già da bambino Dusanmostrava un talento enorme. In questo video ecco l'attaccante della Fiorentina (promesso sposo della Juventus nel calciomercato di gennaio) all'...

Advertising

JulzOa : Appunto, chissenefrega di Vlahovic. Mi fa andare matto Cabral alla Fiorentina per 15mln che potenzialmente è più f… - kaiserrossii : Le rovesciate sono le specialità di ?? Già contro la Samp stava per far gol così -