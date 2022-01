Quirinale | terza fumata nera | 125 voti a Mattarella | 114 Crosetto

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)a Montecitorio per la votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Sono stati 125 ipere 114 quelli per Guido, votato da Fratelli d'Italia. La ...

Advertising

myrtamerlino : Domani ci sarà la terza votazione e sarà nuovamente sprecata per mancanza di idee. Il tempo delle rose era settiman… - lorepregliasco : Sembra che sia il centrodestra sia Pd-5S-Leu voteranno scheda bianca anche nella terza votazione, che inizierà alle… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Per il Quirinale si torna a votare alle 11 dopo la seconda fumata nera di ieri mentre tra i pa… - AGR_web : Quirinale, terzo giorno di votazioni, Conte lancia il 'Fronte progressista' e plaude al dialogo Terza votazione nel… - quotidianodirg : #Italia #Roma Quirinale, oggi terza votazione alle 11 -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale terza

Nella pioggia di schede bianche di questi giorni è sempre emerso un profilo che ha ottenuto più consensi rispetto agli altri. Una figura che corrisponde a quella di Sergio Mattarella , che nellavotazione di oggi ha incassato 125 preferenze (ieri ne aveva totalizzate 39). Sebbene l'attuale presidente della Repubblica abbia più volte lasciato intendere di non essere disposto a un secondo ......italiani e porre fine allo stallo politico che si è venuto a creare nella partita per il. ... Crosetto ha totalizzato 115 voti allavotazione, ovvero 52 in più rispetto alla platea di ...(Adnkronos) - "Molti voti per Mattarella sono nostri". Lo dice all'Adnkronos un deputato M5S, al termine della terza votazione per il Quirinale, chiedendo riservatezza, e spiegando che l'onda per il ...PALERMO Terza fumata nera nell’elezione del futuro presidente della Repubblica. Su 978 votanti il quorum per eleggere il Capo di Stato era di 673. Tutti si tengono distanti da questo risultato ma una ...