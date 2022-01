Quirinale: Letta, 'qualunque presidente voteremo venerdì non sarà di parte' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen (Adnkronos) - "A differenza degli altri noi siamo partiti con i quattro punti cardinali della nostra bussola e stiamo arrivando con gli stessi punti cardinali. Questo lo rivendico: grazie alla nostra fermezza il centrodestra ha fatto i conti con la realtà". Lo ha detto Enrico Letta ai grandi elettori Pd. "Perché qualunque presidente voteremo venerdì - qualcuno di noi sarà contento, qualcun altro meno - l'obiettivo più grande lo avremo raggiunto: tramontata la candidatura di parte, si negozierà infatti un nome non di parte e autorevole. E questa è una nostra vittoria: non ci sarà un presidente di destra", ha sottolineano il leader del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen (Adnkronos) - "A differenza degli altri noi siamo partiti con i quattro punti cardinali della nostra bussola e stiamo arrivando con gli stessi punti cardinali. Questo lo rivendico: grazie alla nostra fermezza il centrodestra ha fatto i conti con la realtà". Lo ha detto Enricoai grandi elettori Pd. "Perché- qualcuno di noicontento, qualcun altro meno - l'obiettivo più grande lo avremo raggiunto: tramontata la candidatura di, si negozierà infatti un nome non die autorevole. E questa è una nostra vittoria: non ciundi destra", ha sottolineano il leader del Pd.

