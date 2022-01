Quirinale: Letta conferma, 'no a candidatura di parte che spacca maggioranza' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen (Adnkronos) - Enrico Letta ha confermato che il Pd è contrario ad una candidatura di parte che spacchi la maggioranza. E che farà il possibile per bloccarla. Lo specificano fonti del Nazareno a proposito dell'incontro del segretario del Pd con Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen (Adnkronos) - Enricohato che il Pd è contrario ad unadiche spacchi la. E che farà il possibile per bloccarla. Lo specificano fonti del Nazareno a proposito dell'incontro del segretario del Pd con Matteo Renzi.

