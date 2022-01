Quirinale, centrodestra rinvia a domani mattina vertice (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il vertice del centrodestra, previsto per le 22,30, è stato rinviato a domani mattina alle ore 8,30, prima della quarta votazione per il Presidente della Repubblica. Proseguono i contatti tra le varie ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ildel, previsto per le 22,30, è statoto aalle ore 8,30, prima della quarta votazione per il Presidente della Repubblica. Proseguono i contatti tra le varie ...

VittorioSgarbi : #quirinale La storia repubblicana è piena di presidenti con una chiara identità politica ed eletti con pochi voti d… - lorepregliasco : I tre nomi del centrodestra sono Pera, Nordio e Moratti. È una rosa fatta per essere bruciata e per consentire di a… - pietroraffa : Chi è Elisabetta Casellati? Lei. E se ne parla come possibile candidato del centrodestra al Quirinale… - JamesZaky : RT @DrApocalypse: Quelli che si chiedono “perché dire sempre di no all’elezione di un candidato di centrodestra?”. Perché negli ultimi 30 a… - ErosMauroner : RT @AlRobecchi: La signora Casellati (incredibilmente Presidente del Senato) andò in tv a dire che il presidente egiziano Mubarak aveva par… -