Quirinale: a Crosetto 115 voti, molti di più di quelli di FdI. Centrodestra spaccato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – Il Centrodestra si spacca alla terza chiama per il Quirinale: FdI decide di votare per Guido Crosetto, che però prende 115 voti. Significa che anche altri parlamentari, presumibilmente della coalizione, non hanno rispettato la consegna della scheda bianca. Alla fine Crosetto, co-fondatore di FdI, arriva secondo, dopo il capo dello Stato Sergio Mattarella (125). Un chiaro segnale che qualcosa non ha funzionato, nel Centrodestra. O che quanto meno ci sono sempre più grandi elettori stufi di sparare a salve. Quirinale, alla terza chiama Crosetto prende 115 voti (ma FdI ne ha 63) Come previsto, anche alla terza votazione per il Quirinale a vincere sono state le schede bianche (411), ma in misura minore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – Ilsi spacca alla terza chiama per il: FdI decide di votare per Guido, che però prende 115. Significa che anche altri parlamentari, presumibilmente della coalizione, non hanno rispettato la consegna della scheda bianca. Alla fine, co-fondatore di FdI, arriva secondo, dopo il capo dello Stato Sergio Mattarella (125). Un chiaro segnale che qualcosa non ha funzionato, nel. O che quanto meno ci sono sempre più grandi elettori stufi di sparare a salve., alla terza chiamaprende 115(ma FdI ne ha 63) Come previsto, anche alla terza votazione per ila vincere sono state le schede bianche (411), ma in misura minore ...

