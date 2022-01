Pres. BBC Napoli: “Non posso dire molto, ma posso dirvi che intenzioni ha Bezos sul calcio” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Negli ultimi giorni hanno fatto rumore le voci che vorrebbero Jeff Bezos, proprietario di Amazon, come prossimo Presidente azzurro. In ogni caso, la notizia non sembra aver trovato alcun riscontro ufficiale. A tal proposito a Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Amedeo Manzo, Presidente BCC Napoli e capo delegazione per l’incontro Amazon a Napoli. Queste le sue parole sul possibile interesse di Bezos al Napoli: “A causa di un contratto non posso dire molto, ma non credo che il calcio sia nel progetto di Amazon. Napoli come città è sicuramente un’attrattiva importante nel mondo, e può diventare un’occasione anche dal punto di vista economico.” ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Negli ultimi giorni hanno fatto rumore le voci che vorrebbero Jeff, proprietario di Amazon, come prossimoidente azzurro. In ogni caso, la notizia non sembra aver trovato alcun riscontro ufficiale. A tal proposito a Radio Kiss Kissè intervenuto Amedeo Manzo,idente BCCe capo delegazione per l’incontro Amazon a. Queste le sue parole sul possibile interesse dial: “A causa di un contratto non, ma non credo che ilsia nel progetto di Amazon.come città è sicuramente un’attrattiva importante nel mondo, e può diventare un’occasione anche dal punto di vista economico.” ...

Pres. BBC Napoli: "Non posso dire molto, ma posso dirvi che intenzioni ha Bezos sul calcio" SpazioNapoli

Parlando al documentario The Princes and thes della, si è scusato per il modo in cui ha seguito le vicende del principe Harry . ' Ho fatto parte di un gruppo di persone che lo hanno ...