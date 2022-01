Paolo Fox è scomparso | l’annuncio in Tv lascia i fan sotto choc

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Che fine ha fattoFox? Se lo chiedono tutti i suoi fan, che lo seguono tutti i giorni a I Fatti Vostri. Il più celebre astrologo della televisione italiana èdalla trasmissione senza che venisse data una spiegazione da parte della Rai e dei conduttori Salvo Sottile e Anna Falchi. La sua assenza è quindi avvolta da un alone di mistero: più di qualcuno pensa che possa c’entrare il Covid. La settimana si è aperta lunedì 24 gennaio tra lo stupore dei telespettatori, vista l’assenza ingiustificata diFox e delle sue previsioni delle stelle. Nessuna traccia del celebre astrologo anche martedì 25 e mercoledì 26: per il terzo giorno consecutivo non è arrivata alcuna spiegazione a riguardo, e questo ha fatto preoccupare non poco i telespettatori più appassionati dell’oroscopo. Di norma infatti ci si ...