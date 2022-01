MotoGp, ufficiale: Marquez parteciperà ai test a Sepang (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Marc Marquez sarà regolarmente al via dei test di Sepang del 5 e 6 febbraio. Lo spagnolo ha recuperato definitivamente dai problemi alla vista che lo avevano costretto allo stop sul finale della ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Marcsarà regolarmente al via deididel 5 e 6 febbraio. Lo spagnolo ha recuperato definitivamente dai problemi alla vista che lo avevano costretto allo stop sul finale della ...

