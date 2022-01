L’incontro aziende-Putin non piace al Copasir. Ecco la nota (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È “singolare” che, “proprio mentre in Europa e negli Stati Uniti cresce la preoccupazione per la situazione ai confini dell’Ucraina e si discute di conseguenti nuove, pesanti sanzioni alla Russia, manager di rilevanti società italiane, anche a capitale pubblico, tengano oggi, all’insaputa della Farnesina, una conference call con dirigenti di importanti società russe e con l’annunciata partecipazione dello stesso presidente Vladimir Putin”. Lo dichiarano in una nota congiunta i componenti del Copasir, Enrico Borghi (Partito democratico), Federica Dieni (Movimento 5 stelle, vicepresidente del Comitato) ed Elio Vito (Forza Italia). “Nella recente relazione sulla sicurezza energetica, approvata all’unanimità, il Copasir ha infatti testimoniato come il fattore geopolitico sia decisivo nell’aumentare i rischi di una ... Leggi su formiche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È “singolare” che, “proprio mentre in Europa e negli Stati Uniti cresce la preoccupazione per la situazione ai confini dell’Ucraina e si discute di conseguenti nuove, pesanti sanzioni alla Russia, manager di rilevanti società italiane, anche a capitale pubblico, tengano oggi, all’insaputa della Farnesina, una conference call con dirigenti di importanti società russe e con l’annunciata partecipazione dello stesso presidente Vladimir”. Lo dichiarano in unacongiunta i componenti del, Enrico Borghi (Partito democratico), Federica Dieni (Movimento 5 stelle, vicepresidente del Comitato) ed Elio Vito (Forza Italia). “Nella recente relazione sulla sicurezza energetica, approvata all’unanimità, ilha infatti testimoniato come il fattore geopolitico sia decisivo nell’aumentare i rischi di una ...

