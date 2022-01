Letta getta benzina sul fuoco | «La Casellati? Operazione incomprensibile | così salta tutto»

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) “assurda e, mai vista in storia voto Colle”.parlò Enrico. Altro che dialogo, altro che conclave a pane e acqua, altro che ponderazione delle parole e animi calmi: dal Partito democratico continuano ad arrivare veti e minacce politiche. Il motivo? Le mosse del centrodestra non vengono considerate accettabili nella gestione della partita per il Quirinale. La rosa non va bene e non va bene neanche l’ipotesi della seconda carica dello stato che potrebbe farsi largo nelle prossime votazioni. Il Pd dipassa alle minacce. Il nome della presidente del Senato trova sugli scudi il leader dem: “Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe ...

Al tavolo, Conte e Speranza con i rispettivi capogruppi. Intanto in aula, senza più l'emozione del primo giorno, i parlamentari continuavano ad alternarsi per votare. Ristabilito il numero ...' Mario Draghi deve restare dov'è'. Giuseppe Conte sta per entrare al vertice del centrosinistra per indicare, insieme a Enricoe Roberto Speranza , i candidati per il Quirinale esubito una bella granata sul campo. 'Non penso che solo il Movimento 5 Stelle veda che siamo ancora in una situazione difficile per la ...Lo strazio dell’attesa si mescola alla consapevolezza che esistono determinati passaggi da consumare prima di capire se sia davvero finita o se, al contrario, il nome di Draghi spunterà al momento giu ...Pera, Nordio e Moratti. Da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia arrivano tre nomi per il Quirinale. "Nomi di tutto rispetto, ma non c'è una maggioranza per loro", risponde il centro sinistra E Letta ...