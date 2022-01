LDA commenta la nascita del figlio di Gigi D’Alessio

Advertising

telodogratis : LDA commenta la nascita del figlio di papà Gigi D’Alessio - Novella_2000 : Gigi D’Alessio papà per la quinta volta, arriva il commento di suo figlio LDA (FOTO) - masaicheee : @haveyouwornwigs Ma poi Rudy che commenta le capacità vocali di Crytical quando LDA non ha voce... -

La nascita del quinto figlio di Gigi D'Alessio ha rallegrato non solo i genitori ma anche, il terzogenito del cantante napoletano., Luca D'Alessio, è un allievo di Amici 21, è un cantante come il padre ed è nella squadra di Rudy Zerbi. Nella scuola della De Filippi, sta raggiungendo traguardi importanti come il Disco D'Oro e ...Il cantante lascia sui social la sua reazione all'arrivo del fratellino, figlio del padre e della compagna Denise ...Quella di lunedì 24 gennaio è stata una giornata molto importante per la famiglia D'Alessio. Il celebre cantante ha infatti provato la grande gioia di diventare per la quinta volta papà dopo che la co ...La nascita del quinto figlio di Gigi D’Alessio ha rallegrato non solo i genitori ma anche LDA, il terzogenito del cantante napoletano. LDA, Luca D'Alessio, è un allievo di Amici ...