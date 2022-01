Inter, non solo Gosens: in arrivo il secondo rinforzo per Inzaghi! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ultimi giorni di mercato infuocati in Serie A. Dopo il colpo Vlahovic messo a segno dalla Juventus, l’Inter ha risposto con l’affare Gosens e non ha intenzione di fermarsi. Difatti, secondo quanto detto a Sky Sport, Beppe Marotta potrebbe regalare a Simone Inzaghi un suo vecchio pupillo. Si tratterebbe di Felipe Caicedo, ormai vicinissimo ai nerazzurri. Il tecnico piacentino potrebbe già nelle prossime ore riabbracciare il suo fedelissimo attaccante. Mancano solo pochi dettagli da chiarire, dopodiché il giocatore potrà partire per la volta di Milano. POTREBBE InterESSARTI: Tavecchio: “Oriundi in Nazionale? A Joao Pedro avrei preferito Pinamonti” Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ultimi giorni di mercato infuocati in Serie A. Dopo il colpo Vlahovic messo a segno dalla Juventus, l’ha risposto con l’affaree non ha intenzione di fermarsi. Difatti,quanto detto a Sky Sport, Beppe Marotta potrebbe regalare a Simone Inzaghi un suo vecchio pupillo. Si tratterebbe di Felipe Caicedo, ormai vicinissimo ai nerazzurri. Il tecnico piacentino potrebbe già nelle prossime ore riabbracciare il suo fedelissimo attaccante. Mancanopochi dettagli da chiarire, dopodiché il giocatore potrà partire per la volta di Milano. POTREBBEESSARTI: Tavecchio: “Oriundi in Nazionale? A Joao Pedro avrei preferito Pinamonti”

Advertising

AlfredoPedulla : #Gosens all’#Inter!!! ? ? ? Era vero, tutto vero. Dal treno olandese a quello tedesco, non lasciatemi a piedi - FBiasin : L’#Inter ha il “sì” totale di #Gosens e presto presenterà la sua offerta all’#Atalanta. Il solo fatto che uno dei… - cmdotcom : #Inter e l'allarme Fair Play Finanziario. La #Uefa avverte: 'sforato per 4 anni', ma non ci sono penalità certe… - CurrentJimmy_ : @californiet È colpa dell'inter se il vostro ds fa rimanere un non giocatore come Muriqi perché si è preso le mazze… - Ste_Gualdoni : RT @AlfredoPedulla: #Gosens all’#Inter!!! ? ? ? Era vero, tutto vero. Dal treno olandese a quello tedesco, non lasciatemi a piedi -