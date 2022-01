I Santi di Mercoledì 26 Gennaio 2022 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Santi TIMOTEO E TITO Vescovi – Memoriasec. II due Santi di oggi sono i collaboratori più strettii dell’apostolo Paolo. Timoteo era nato a Listra da madre giudea e padre pagano. Si era avvicinato alla comunità cristiana e, poiché aveva una buona conoscenza delle Scritture, godeva di grande stima presso i fratelli. Quando, verso l’anno 50, passò da Listra, Paolo lo fece circoncidere per rispetto verso i giudei e lo scelse come compagno di viaggio. Con Paolo, Timoteo attraversò l’Asia Minore e raggiunse la Ma…www.Santiebeati.it/dettaglio/22475 San TIMOTEO Vescovo – Memoriasec. ITimoteo, di padre pagano e di madre ebreo-cristiana, Eunice, fu discepolo e collaboratore di san Paolo e da lui preposto alla comunità ecclesiale di Efeso. I due discepoli (Timoteo e Tito) sono destinatari di tre lettere ‘pastorali’ dell’apostolo, che fanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022)TIMOTEO E TITO Vescovi – Memoriasec. II duedi oggi sono i collaboratori più strettii dell’apostolo Paolo. Timoteo era nato a Listra da madre giudea e padre pagano. Si era avvicinato alla comunità cristiana e, poiché aveva una buona conoscenza delle Scritture, godeva di grande stima presso i fratelli. Quando, verso l’anno 50, passò da Listra, Paolo lo fece circoncidere per rispetto verso i giudei e lo scelse come compagno di viaggio. Con Paolo, Timoteo attraversò l’Asia Minore e raggiunse la Ma…www.ebeati.it/dettaglio/22475 San TIMOTEO Vescovo – Memoriasec. ITimoteo, di padre pagano e di madre ebreo-cristiana, Eunice, fu discepolo e collaboratore di san Paolo e da lui preposto alla comunità ecclesiale di Efeso. I due discepoli (Timoteo e Tito) sono destinatari di tre lettere ‘pastorali’ dell’apostolo, che fanno ...

Advertising

salvalente11 : RT @Massolon: Buon mercoledì a tutti! oggi con il nostro #Adesso i consigli per non buttare mai via il pane e ricordiamo i Santi Timoteo e… - ElisabetFurlan7 : Don Minutella, Santi e caffé - La crisi del Cattolicesimo in America Latina - Mercoledì 26 gennaio 2022 ?? Questa se… - ruisseau : Don Minutella, Santi e caffé - La crisi del Cattolicesimo un America Latina - Mercoledì 26 gennaio 2022 ?? Questa se… - ruisseau : Don Minutella, Santi e caffé – La crisi del Cattolicesimo un America Latina – Mercoledì 26 gennaio 2022 ?? Questa se… - gazzettamodena : RT @IgersModena: RT @cittadimodena: ?? Duomo e Ghirlandina compongono sempre un'abbinamento perfetto! ?? Buon mercoledì! ?? 26 Gennaio è il… -