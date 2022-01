(Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un modello per comprendere l'evoluzione del settore del, soprattutto nel post, e combattere forme di illegalità a tutela di consumatori ed esercizi commerciali. E' questo l'obiettivo del nuovo capitolo del Progetto sul settore del, realizzato in collaborazione Luiss Business School e Ipsos, nell'ambito dell'Osservatorio sui mercati regolati, che, sulla scia del primo rapporto pubblicato a luglio 2021, intende restituire a operatori del settore e policy maker, dati utili anche per fronteggiare ilillegale. Presentato mercoledì 26 gennaio presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, da Raffaele Oriani, referente scientifico del Progetto di ricerca e Associate Dean della Luiss Business School, e Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos, alla presenza di Mauro Marino, Presidente ...

Advertising

AmbasciataUSA : .@SecBlinken: Sono in gioco i principi di base delle relazioni internazionali che hanno mantenuto la pace e la sicu… - LaNotifica : Gioco, dalla pandemia effetti pesanti sugli esercenti - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Gioco, dalla pandemia effetti pesanti sugli esercenti -… - ItaliaNotizie24 : Gioco, dalla pandemia effetti pesanti sugli esercenti - Tele_Nicosia : Gioco, dalla pandemia effetti pesanti sugli esercenti -

Ultime Notizie dalla rete : Gioco dalla

Corriere della Sera

Cenni storici La criptoarte trova le sue origini nel 2017 , con ilCryptoKitties , che ... partita a soli 100 dollari , messa all'astacelebre casa Christie's . Ma che, dopo una serie di ..."Il futuro del settore" del"è aggravato drammaticamenteafona colpevolezza del legislatore che continua a trattare il settore come irrimediabilmente colpito da una peste congenita", ...Crysis 4 è stato annunciato in seguito ad una fuga di notizie sui social media cinesi: ecco cosa sappiamo per ora sul progetto.La fine della finestra di mercato di gennaio 2022 è sempre più vicina alla conclusione, entrando così nella fase più calda per tutti gli affari in bilico o ancora ...