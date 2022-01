GF Vip, Soleil rivela un dettaglio piccante sull’ex Jeremias Rodriguez (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tra gli ex fidanzati più famosi di Soleil Sorge, c’è senza dubbio Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia. E proprio di lui la modella italo-americana ha parlato ieri nella Casa del Grande Fratello Vip 6, svelando un dettaglio decisamente piccante. “Ho già fatto reality e conosco gli imprevisti” ha detto Soleil, riferendosi all’Isola dei Famosi dove ha conosciuto Jeremias, che tuttavia non nomina esplicitamente. “A me è successo l’ultima volta… stavo uscendo con una persona ma niente di che… e poi sono partita per l’Isola e prima ancora, all’aeroporto proprio…” ha proseguito, alludendo al fatto che la passione tra loro era scoppiata già prima di approdare in Honduras. La regia, tuttavia, è stata tempestiva e ha subito censurato, staccando bruscamente. Dello ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tra gli ex fidanzati più famosi diSorge, c’è senza dubbio, fratello di Belen e Cecilia. E proprio di lui la modella italo-americana ha parlato ieri nella Casa del Grande Fratello Vip 6, svelando undecisamente. “Ho già fatto reality e conosco gli imprevisti” ha detto, riferendosi all’Isola dei Famosi dove ha conosciuto, che tuttavia non nomina esplicitamente. “A me è successo l’ultima volta… stavo uscendo con una persona ma niente di che… e poi sono partita per l’Isola e prima ancora, all’aeroporto proprio…” ha proseguito, alludendo al fatto che la passione tra loro era scoppiata già prima di approdare in Honduras. La regia, tuttavia, è stata tempestiva e ha subito censurato, staccando bruscamente. Dello ...

