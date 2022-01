GF Vip 6 | violato il regolamento | per i gieffini arriva un provvedimento dagli autori

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Guai in vista per i concorrenti del GF Vip. Il cast della sesta edizione del reality, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini, è stato redarguito con unda parte degli. Dopo i continui richiami della produzione che evidentemente non hanno trovato riscontro, infatti, i Vipponi si sono trovati costretti a fare i conti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.