Fumata nera la terzo scrutinio. Meloni non parteciperà al conclave (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - Alle 11 i grandi elettori sono chiamati alla terza votazione per eleggere il Presidente della Repubblica. Dopo le due fumate nere di martedì e di lunedì, rispettivamente con 527 schede bianche su 976 votanti e 672 nella votazione di lunedì. Anche per il terzo scrutinio serve la maggioranza qualificata dei due terzi dei 1009 aventi diritto cioè 673 voti. Martedì la rosa di tre nomi proposti dal centrodestra è stata bocciata dal centrosinistra. Salvini annuncia: "Incontrerò tutti". Leggi su agi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - Alle 11 i grandi elettori sono chiamati alla terza votazione per eleggere il Presidente della Repubblica. Dopo le due fumate nere di martedì e di lunedì, rispettivamente con 527 schede bianche su 976 votanti e 672 nella votazione di lunedì. Anche per ilserve la maggioranza qualificata dei due terzi dei 1009 aventi diritto cioè 673 voti. Martedì la rosa di tre nomi proposti dal centrodestra è stata bocciata dal centrosinistra. Salvini annuncia: "Incontrerò tutti".

Advertising

you_trend : ?? Fumata nera anche per il secondo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - you_trend : ?? Fumata nera per il primo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - Gazzetta_it : Juve-Martial, fumata nera. Il francese è a un passo dal Siviglia #mercato - News24_it : Fumata nera la terzo scrutinio. Meloni non parteciperà al conclave - AGI - Agenzia Italia - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Per il Quirinale si torna a votare alle 11 dopo la seconda fumata nera di ieri mentre tra i partiti… -