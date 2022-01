(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Kit pratico (videolezioni, modelli e materiale didattico) per supportare i docenti nella progettazione di una lezione simulata (UDA) e nelladella prova orale delper il personale della scuola dell’e della scuolaPer prepararsi alla prova orale delper la scuola dell’e la scuola, L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Format UDA preimpostato e indicazioni pratiche per la preparazione del Concorso a cattedra Infanzia e Primaria -

Ultime Notizie dalla rete : Format UDA

Orizzonte Scuola

... è necessario essere in grado di impostare unin Power Point che risulti efficace e che consenta di relazionare in modo convincente ogni passaggio alla Commissione d'esame. Quando manca ...La "Giornata della gentilezza" in un'In allegato ildell'Unità di Apprendimento "La giornata mondiale della gentilezza" realizzata dai docenti Debora Barin Stefania Bolzonella Giusi ...